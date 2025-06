Cesta a cono nei cruciverba: la soluzione è Gerla

GERLA

Curiosità e Significato di Gerla

Perché la soluzione è Gerla? Una gerla è una borsa di vimini o tessuto usata tradizionalmente per trasportare oggetti, come pane o frutta. Spesso associata alla campagna e alle abitudini rurali, rappresenta un modo semplice e pratico di portare con sé le cose di ogni giorno. In sintesi, la gerla è un simbolo di genuinità e semplicità, perfetta per chi apprezza il vivere slow e autentico.

Come si scrive la soluzione Gerla

G Genova

E Empoli

R Roma

L Livorno

A Ancona

