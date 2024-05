Ha il porto nel Cono d Oro

Nome proprio

Curiosità su: Istanbul (in turco Istanbul, pronuncia [is'tanbu]), storicamente conosciuta anche come Costantinopoli (in latino Constantinopolis, in greco antico: statp, Konstantinoúpolis; in turco ottomano Kostantîniyye) e Bisanzio (in greco antico: t, Byzántion, in latino Byzantium), è la città più popolosa della Turchia e capoluogo della provincia omonima, oltre ad essere il principale centro industriale, finanziario e culturale dello stato. Con una popolazione di oltre 15 000 000 di abitanti, Istanbul (considerando però anche i quartieri asiatici) è il centro municipale più popoloso d'Europa (settimo nel mondo) davanti a Mosca e Londra. È una megalopoli situata nel nord-ovest del paese, la quale si estende lungo lo stretto del Bosforo, alla cui estremità meridionale si situa il porto naturale del Corno d'Oro, e lungo la sponda settentrionale del Mar di Marmara. La città, divisa dal Bosforo, si estende sia in Europa (Tracia) sia in Asia (Anatolia), risultando l'unica metropoli al mondo appartenente a due continenti.

