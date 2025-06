Grossa cesta a cono nei cruciverba: la soluzione è Gerla

GERLA

Curiosità e Significato di "Gerla"

Approfondisci la parola di 5 lettere Gerla: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gerla? Gerla è una grande cesta utilizzata tradizionalmente in campagna o per il trasporto di merci, spesso realizzata con vimini o paglia. Ideale per portare frutta, verdura o altri oggetti, rappresenta un elemento semplice e funzionale della vita rurale. Conosciuta anche come “grossa cesta a cono”, la gerla richiama l’immagine di un contenitore robusto e pratico, simbolo di tradizione e lavoro manuale.

Come si scrive la soluzione Gerla

La definizione "Grossa cesta a cono" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

R Roma

L Livorno

A Ancona

