ANIME

Perché la soluzione è Anime? Le anime sono le esistenze dei defunti, che, secondo la tradizione cristiana e la poesia dantesca, continuano a vivere dopo la morte. Nel poema di Dante, Caronte le traghetta nell'Inferno, simbolo della loro anima che si avvia verso il giudizio. Le anime rappresentano quindi l'essenza spirituale che ci accompagna oltre la vita terrena, rendendo questa parola centrale nel viaggio tra vita e morte.

Come si scrive la soluzione Anime

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

E Empoli

N A S S T I O V O T Mostra soluzione



