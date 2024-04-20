Lo riscuoteva Caronte per traghettare le anime nei cruciverba: la soluzione è Obolo

Sara Verdi | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo riscuoteva Caronte per traghettare le anime' è 'Obolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBOLO

Curiosità e Significato di Obolo

La soluzione Obolo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Obolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fiume che Caronte fa attraversare alle animeLo possono essere anche le animeLo percepiva CaronteLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Lo riscuoteva Caronte per traghettare le anime - Obolo

Come si scrive la soluzione Obolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo riscuoteva Caronte per traghettare le anime"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Obolo:
O Otranto
B Bologna
O Otranto
L Livorno
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E E T C

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.