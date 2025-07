La barca di Caronte nei cruciverba: la soluzione è Icaro

ICARO

Curiosità e Significato di Icaro

La parola Icaro è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Icaro.

Perché la soluzione è Icaro? Icaro è il personaggio della mitologia greca che, tentato dal desiderio di avvicinarsi al sole, vola con ali di cera e piume. La sua storia simboleggia l’ambizione e i pericoli di osare troppo. La leggenda ci ricorda di trovare il giusto equilibrio tra sogni e limiti, insegnandoci che l’eccesso di zelo può portare a conseguenze irreparabili.

Come si scrive la soluzione Icaro

Se ti sei imbattuto nella definizione "La barca di Caronte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

