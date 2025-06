Alto orologio da parete nei cruciverba: la soluzione è Pendola

PENDOLA

Curiosità e Significato di Pendola

Perché la soluzione è Pendola? Una pendola è un orologio da parete che si muove grazie a un pendengo, offrendo un tocco classico e funzionale agli ambienti. Spesso dotata di un movimento preciso e di un design elegante, la pendola scandisce il tempo con stile, diventando anche un elemento decorativo. È perfetta per chi desidera unire praticità e charme in casa o in ufficio.

Come si scrive la soluzione Pendola

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

