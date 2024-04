La Soluzione ♚ Il verso di un orologio da parete

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il verso di un orologio da parete. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CUCÙ

Curiosità su Il verso di un orologio da parete: Uccellino dalla cassa dell'orologio stesso, accompagnata da un suono che imita il caratteristico verso del cuculo. dal punto di vista del funzionamento... L'orologio a cucù è un dispositivo per la misura del trascorrere del tempo che segnala il passaggio delle ore con l'uscita del modello di un uccellino dalla cassa dell'orologio stesso, accompagnata da un suono che imita il caratteristico verso del cuculo. Dal punto di vista del funzionamento meccanico tradizionalmente gli orologi a cucù sono orologi a pendolo, ma esistono modelli moderni al quarzo. Comunemente ritenuto di origine svizzera, l'invenzione di questo tipo di orologio è in realtà attribuita a Franz Ketterer, orologiaio tedesco nativo di Schönwald im Schwarzwald nella Foresta Nera, che nel 1737 inserì una suoneria imitante il ...

