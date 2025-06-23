Tornado è il suo cavallo

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tornado è il suo cavallo' è 'Zorro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZORRO

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Perché la soluzione è Zorro? Zorro, noto per la sua astuzia e il suo ruolo di eroe mascherato, ha un simbolo che lo collega a un animale forte e veloce. Tornado è il suo cavallo, un alleato fedele che lo accompagna nelle sue avventure, aiutandolo a sfuggire ai nemici e a raggiungere i suoi obiettivi con rapidità. Questa immagine di potenza e agilità si lega perfettamente al personaggio, rendendo il suo spirito ancora più indomabile.

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Tornado è il suo cavallo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zorro

Per risolvere la definizione "Tornado è il suo cavallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zorro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Tornado è il suo cavallo
  • Risposta: ZORRO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: Z____
  • Inizia con: Z
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

Z Zara
O Otranto
R Roma
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Zorro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tornado è il suo cavallo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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