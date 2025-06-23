Tornado è il suo cavallo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tornado è il suo cavallo' è 'Zorro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZORRO

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Perché la soluzione è Zorro? Zorro, noto per la sua astuzia e il suo ruolo di eroe mascherato, ha un simbolo che lo collega a un animale forte e veloce. Tornado è il suo cavallo, un alleato fedele che lo accompagna nelle sue avventure, aiutandolo a sfuggire ai nemici e a raggiungere i suoi obiettivi con rapidità. Questa immagine di potenza e agilità si lega perfettamente al personaggio, rendendo il suo spirito ancora più indomabile.

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Tornado è il suo cavallo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zorro

Per risolvere la definizione "Tornado è il suo cavallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Zorro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tornado è il suo cavallo

Tornado è il suo cavallo Risposta: ZORRO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: Z____

Z____ Inizia con: Z

Z Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

Z Zara O Otranto R Roma R Roma O Otranto

La soluzione 'Zorro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tornado è il suo cavallo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.