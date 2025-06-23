Tornado è il suo cavallo
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SOLUZIONE: ZORRO
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Perché la soluzione è Zorro? Zorro, noto per la sua astuzia e il suo ruolo di eroe mascherato, ha un simbolo che lo collega a un animale forte e veloce. Tornado è il suo cavallo, un alleato fedele che lo accompagna nelle sue avventure, aiutandolo a sfuggire ai nemici e a raggiungere i suoi obiettivi con rapidità. Questa immagine di potenza e agilità si lega perfettamente al personaggio, rendendo il suo spirito ancora più indomabile.
Tornado è il suo cavallo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zorro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tornado è il suo cavallo
- Risposta: ZORRO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: Z____
- Inizia con: Z
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Zorro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tornado è il suo cavallo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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