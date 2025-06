Così Pippi Calzelunghe chiama il suo cavallo nei cruciverba: la soluzione è Zietto

ZIETTO

Curiosità e Significato di Zietto

Approfondisci la parola di 6 lettere Zietto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zietto? Zietto è un termine affettuoso usato in alcune regioni italiane per indicare un nonno o una figura anziana cara. È un modo dolce e familiare di rivolgersi a chi si considera una presenza saggia e affettuosa, spesso con radici nel dialetto locale. In questo gioco, Pippi Calzelunghe chiama così il suo cavallo, dando un tocco di tenerezza e amicizia alla sua compagna fedele.

Z Zara

I Imola

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

