La coppa del salumiere

Luca Bianchi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La coppa del salumiere' è 'Capocollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPOCOLLO

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Perché la soluzione è Capocollo? Il capocollo è un salume molto apprezzato, ricavato dalla parte superiore del collo del maiale. La sua consistenza morbida e il sapore delicato lo rendono ideale per essere gustato da solo o in abbinamento con formaggi e pane fresco. La sua lavorazione artigianale e la stagionatura contribuiscono a svilupparne il caratteristico aroma. È uno dei salumi più tradizionali della cucina italiana, spesso protagonista di antipasti e taglieri ricchi di sapori autentici.

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La coppa del salumiere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Capocollo

La definizione "La coppa del salumiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capocollo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La coppa del salumiere
  • Risposta: CAPOCOLLO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
P Padova
O Otranto
C Como
O Otranto
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Capocollo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La coppa del salumiere". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Altre definizioni collegate

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Con salumiere: Si compra dal salumiere 