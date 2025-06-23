La coppa del salumiere
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SOLUZIONE: CAPOCOLLO
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Perché la soluzione è Capocollo? Il capocollo è un salume molto apprezzato, ricavato dalla parte superiore del collo del maiale. La sua consistenza morbida e il sapore delicato lo rendono ideale per essere gustato da solo o in abbinamento con formaggi e pane fresco. La sua lavorazione artigianale e la stagionatura contribuiscono a svilupparne il caratteristico aroma. È uno dei salumi più tradizionali della cucina italiana, spesso protagonista di antipasti e taglieri ricchi di sapori autentici.
La coppa del salumiere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Capocollo
La definizione "La coppa del salumiere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capocollo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La coppa del salumiere
- Risposta: CAPOCOLLO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Capocollo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La coppa del salumiere". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta Le squadre da Coppa del Mondo di calcio Imbarcazione italiana di Coppa America: Luna Un arnese del salumiere La coppa al centro di certe rotonde stradali
Altre definizioni collegate
Con coppa: L ambita coppa vinta dal Brasile nel 1970
Con salumiere: Si compra dal salumiere