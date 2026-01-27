Si compra dal salumiere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si compra dal salumiere' è 'Affettato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFETTATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si compra dal salumiere" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si compra dal salumiere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Affettato? L'affettato è un prodotto che si acquista presso il negozio di salumi, spesso costituito da prosciutto, mortadella o altri insaccati pronti da affettare e consumare. È molto apprezzato nelle merende, negli antipasti e nei panini, offrendo sapori ricchi e naturali. La sua preparazione richiede cura e tradizione, rendendolo un elemento fondamentale della gastronomia italiana.

Se la definizione "Si compra dal salumiere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si compra dal salumiere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Affettato:

A Ancona F Firenze F Firenze E Empoli T Torino T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si compra dal salumiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

