Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea

Anna Spiotta | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea' è 'Euripide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EURIPIDE

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Perché la soluzione è Euripide? Euripide è uno dei più celebri drammaturghi dell'antica Grecia, noto per aver scritto opere intense e ricche di emozioni. Le sue tragedie come Le baccanti e Medea affrontano temi profondi come la passione, la vendetta e il destino, spesso mettendo in discussione le convenzioni sociali e divine. La sua capacità di creare personaggi complessi e situazioni potenti lo rende una figura fondamentale nel teatro classico.

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Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Euripide

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Euripide'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea
  • Risposta: EURIPIDE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: E_______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

E Empoli
U Udine
R Roma
I Imola
P Padova
I Imola
D Domodossola
E Empoli

La soluzione 'Euripide' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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