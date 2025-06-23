Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea
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SOLUZIONE: EURIPIDE
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Perché la soluzione è Euripide? Euripide è uno dei più celebri drammaturghi dell'antica Grecia, noto per aver scritto opere intense e ricche di emozioni. Le sue tragedie come Le baccanti e Medea affrontano temi profondi come la passione, la vendetta e il destino, spesso mettendo in discussione le convenzioni sociali e divine. La sua capacità di creare personaggi complessi e situazioni potenti lo rende una figura fondamentale nel teatro classico.
Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Euripide
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea
- Risposta: EURIPIDE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: E_______
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Euripide' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il drammaturgo greco de Le baccanti e Medea". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con greco: Il dio greco degli Inferi
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