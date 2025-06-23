Appoggio per l ape

Alessia Mogavero | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Appoggio per l ape' è 'Fiore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIORE

Vuoi approfondire la risposta Fiore? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fiore? Un fiore può essere considerato come un sostegno naturale per le api, offrendo loro nettare e polline di cui si nutrono. La sua presenza è fondamentale per la sopravvivenza delle api, che dipendono da queste piante per alimentarsi e riprodursi. La relazione tra un fiore e le api è un esempio di collaborazione nella natura, un equilibrio delicato che sostiene entrambi gli esseri viventi.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fiore'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Appoggio per l ape nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fiore

Per risolvere la definizione "Appoggio per l ape", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fiore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Appoggio per l ape
  • Risposta: FIORE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Fiore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appoggio per l ape". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou Enlai Il maschio dell ape Il presidente ha perso l appoggio della Mobile con sportello che abbassato può diventare piano di appoggio Un appoggio portatile 

Altre definizioni collegate

Con appoggio: Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio 