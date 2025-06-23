Appoggio per l ape
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Appoggio per l ape' è 'Fiore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FIORE
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Perché la soluzione è Fiore? Un fiore può essere considerato come un sostegno naturale per le api, offrendo loro nettare e polline di cui si nutrono. La sua presenza è fondamentale per la sopravvivenza delle api, che dipendono da queste piante per alimentarsi e riprodursi. La relazione tra un fiore e le api è un esempio di collaborazione nella natura, un equilibrio delicato che sostiene entrambi gli esseri viventi.
Appoggio per l ape nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fiore
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Appoggio per l ape
- Risposta: FIORE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Fiore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appoggio per l ape". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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