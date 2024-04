La Soluzione ♚ Il maschio dell ape

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FUCO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il maschio dell ape: dell'ape sono i lobi ottici, i lobi antennali, i corpi fungiformi e il complesso centrale. apis mellifera è specie aplo-diploide in quanto il maschio... Il fuco, chiamato anche pecchione (Apis mellifera, Apis cerana o Apis), nasce da uova non fecondate di ape regina-feconda o vergine o dalle uova deposte da api figliatrici. Il corpo dell'ape maschio è grosso e ricoperto di peli. L'ape maschio presenta grandi occhi, permettendogli di individuare meglio le regine vergini in volo. Le sue ali, di dimensioni maggiori, gli permettono di coprire distanze fino a 16-17 km, necessarie per raggiungere i luoghi di accoppiamento. La ligula è più corta, impedendogli di bottinare, ma gli consente solo di assorbire il miele dai favi. Inoltre, deve essere nutrito di polline dalle api operaie e non possiede ...

