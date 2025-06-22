Santa Maria di una località del Leccese
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SOLUZIONE: LEUCA Santa Maria di Leuca è una località del Leccese situata nel sud
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Santa Maria di una località del Leccese
- Risposta: LEUCA SANTA MARIA DI LEUCA È UNA LOCALITÀ DEL LECCESE SITUATA NEL SUD
- Lunghezza: 61 lettere
- Schema parole: 10-5-2-5-1-3-8-3-7-7-3-3
- Schema utile: L_____________ _____ __ _____ _ ___ ________ ___ _______ _______ ___ ___
- Inizia con: L
- Finisce con: D
Le 61 lettere della soluzione
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