Vi è l abbazia Santa Maria la Sanità del Casale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi è l abbazia Santa Maria la Sanità del Casale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PISTICCI

Significato/Curiosita : Vi e l abbazia santa maria la sanita del casale

L'abbazia santa maria la sanità del casale è un santuario diocesano dell'arcidiocesi di matera-irsina, ed è stato uno dei santuari del giubileo 2000. si... Jonico (27 km). pisticci è composto da diverse frazioni e borghi, le più rilevanti sono casinello, centro agricolo, marconia, pisticci scalo, tinchi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi è l abbazia Santa Maria la Sanità del Casale : abbazia; santa; maria; sanità; casale; La famosa abbazia francese distrutta dopo la condanna del giansenismo; La località della Liguria di cui fa parte l abbazia di San Fruttuoso; Dà nome a un abbazia benedettina laziale; Fu distrutta con la sua abbazia ; Venne distrutta con la sovrastante abbazia ; La santa di Wilton figlia di Edgardo il Pacifico; Come Carlos santa na e Guillermo Del Toro; Il santa na noto chitarrista; La santa del 22 maggio; Sulle sue fiancate sono disegnate scene della vita di santa Rosalia; Cane il capitano di ventura la cui vedova si risposò con Filippo maria Visconti; Il riposo del maria chi spa; L architetto di Santa maria della Salute a Venezia; maria Elena in breve; Le hanno Anna e maria ; L ONU che segue la sanità ; Gestiscono la sanità in un territorio; Il locale con i sanitari; Sigla sanitaria mondiale; Quello sanitario si paga in ospedale ing; Gli eccellenti biscotti di casale Monferrato; La casale gno in Tv; La casale gno della televisione; La casale gno della Tv; Biscotti arcuati tipici di casale Monferrato;

Cerca altre Definizioni