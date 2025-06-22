S intonava ai vincitori

Anna Spiotta | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S intonava ai vincitori' è 'Peana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEANA

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Perché la soluzione è Peana? La PEANA è una esclamazione o un grido di incoraggiamento e celebrazione rivolto ai vincitori o a chi ha raggiunto un risultato importante. Questa espressione viene utilizzata per lodare e onorare chi ha avuto successo, sottolineando il merito e la vittoria. La sua origine si collega a tradizioni antiche di ammirazione e riconoscimento pubblico. La PEANA si utilizza spesso in contesti sportivi, culturali o cerimoniali per manifestare entusiasmo e rispetto verso i trionfatori.

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S intonava ai vincitori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Peana

Questa pagina è dedicata alla definizione "S intonava ai vincitori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peana'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: S intonava ai vincitori
  • Risposta: PEANA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Peana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S intonava ai vincitori". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con intonava: S intonava sotto il balcone 

Con vincitori: La pianta per le corone dei vincitori 