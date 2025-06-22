S intonava ai vincitori
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SOLUZIONE: PEANA
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Perché la soluzione è Peana? La PEANA è una esclamazione o un grido di incoraggiamento e celebrazione rivolto ai vincitori o a chi ha raggiunto un risultato importante. Questa espressione viene utilizzata per lodare e onorare chi ha avuto successo, sottolineando il merito e la vittoria. La sua origine si collega a tradizioni antiche di ammirazione e riconoscimento pubblico. La PEANA si utilizza spesso in contesti sportivi, culturali o cerimoniali per manifestare entusiasmo e rispetto verso i trionfatori.
S intonava ai vincitori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Peana
Questa pagina è dedicata alla definizione "S intonava ai vincitori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peana'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: S intonava ai vincitori
- Risposta: PEANA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Peana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "S intonava ai vincitori". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Consegnare le medaglie ai vincitori Si consegnano ai vincitori Si rendono ai vincitori Si assegnano ai vincitori Viene consegnata ai vincitori dei premi Oscar
Altre definizioni collegate
Con intonava: S intonava sotto il balcone
Con vincitori: La pianta per le corone dei vincitori