Consegnare le medaglie ai vincitori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Consegnare le medaglie ai vincitori' è 'Premiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consegnare le medaglie ai vincitori" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consegnare le medaglie ai vincitori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Premiare? Premiare significa riconoscere il merito di qualcuno attribuendogli un premio o un riconoscimento, spesso attraverso cerimonie ufficiali. È un gesto che celebra i successi e incoraggia il raggiungimento di nuovi obiettivi. Quando si premia, si consegnano medaglie o altri simboli di vittoria alle persone che si sono distinte in un campo specifico. Questa azione valorizza l'impegno e la bravura dei partecipanti, sottolineando il valore del loro successo.

La soluzione associata alla definizione "Consegnare le medaglie ai vincitori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consegnare le medaglie ai vincitori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Premiare:

P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consegnare le medaglie ai vincitori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

