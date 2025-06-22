I personaggi principali

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I personaggi principali' è 'Protagonisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTAGONISTI

Perchè la soluzione è Protagonisti? I personaggi principali sono quelli che guidano la storia, vivendo le emozioni più intense e facendo scelte importanti. Sono il cuore di ogni racconto, attirando l’attenzione del pubblico e dando vita alle vicende narrate con il loro carattere e le loro azioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I personaggi principali

I personaggi principali Risposta: PROTAGONISTI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: P___________

P___________ Inizia con: P

P Finisce con: I

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I personaggi principali nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Protagonisti

La definizione "I personaggi principali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Protagonisti'.

Le 12 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto T Torino A Ancona G Genova O Otranto N Napoli I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Protagonisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I personaggi principali". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.