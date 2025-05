Il più famoso tra i personaggi teatrali che non entrano in scena nei cruciverba: la soluzione è Godot

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il più famoso tra i personaggi teatrali che non entrano in scena' è 'Godot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GODOT

Curiosità e Significato di "Godot"

Godot è il personaggio emblematico dell'opera teatrale Aspettando Godot di Samuel Beckett.

Godot è il personaggio emblematico dell'opera teatrale Aspettando Godot di Samuel Beckett. Pur non apparendo mai sulla scena, la sua attesa da parte dei protagonisti simboleggia speranza, incertezza e l'assurdità dell'esistenza. La figura di Godot rappresenta metaforicamente le attese e le delusioni della vita umana, rendendolo uno dei personaggi più iconici del teatro contemporaneo.

Come si scrive la soluzione: Godot

G Genova

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

T Torino

