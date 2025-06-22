Al dito del vescovo

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Al dito del vescovo' è 'Anello Pastorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANELLO PASTORALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Al dito del vescovo" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al dito del vescovo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Anello Pastorale? L'Anello Pastorale è un simbolo di autorità e responsabilità, spesso indossato dal vescovo come segno del suo ruolo spirituale e guida nella comunità. Rappresenta l'impegno a condurre e proteggere i fedeli, sottolineando la sua funzione di pastore delle anime. Questo ornamento evidenzia il rapporto speciale tra il leader religioso e il suo gregge, rafforzando il suo ruolo di guida e servizio.

La soluzione associata alla definizione "Al dito del vescovo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al dito del vescovo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Anello Pastorale:

A Ancona N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al dito del vescovo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

