La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Adunanza presieduta da un vescovo' è 'Sinodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINODO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Adunanza presieduta da un vescovo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Adunanza presieduta da un vescovo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sinodo? Il sinodo rappresenta un’assemblea ufficiale della Chiesa cattolica, presieduta da un vescovo, in cui si discutono questioni di fede, disciplina e organizzazione ecclesiastica. Questa riunione consente ai membri di condividere opinioni e prendere decisioni collettive, rafforzando l’unità e la coerenza delle attività ecclesiali. Attraverso il sinodo, vengono affrontate tematiche rilevanti per la comunità religiosa e per il suo ruolo nella società. La sua convocazione è un momento importante nella vita della Chiesa.

La definizione "Adunanza presieduta da un vescovo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Adunanza presieduta da un vescovo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sinodo:

S Savona I Imola N Napoli O Otranto D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Adunanza presieduta da un vescovo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

