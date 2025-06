Un resto cadente nei cruciverba: la soluzione è Rudere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un resto cadente' è 'Rudere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUDERE

Curiosità e Significato di Rudere

Perché la soluzione è Rudere? Rudere indica un edificio abbandonato, in rovina e spesso pericolante, che mostra segni di incuria e degrado. È un termine che evoca strutture decadenti, spesso lasciate al trascorrere del tempo senza manutenzione. Questi luoghi raccontano storie di passate attività e sono spesso oggetto di interventi di recupero o di fantasia urbana. Un vero e proprio simbolo di decadenza e abbandono.

Avanzo di un castelloHa mura in rovinaAvanzo d antico edificioFanno comodo per il restoRestò in vigore dal 45 aC fino al 1582Resto umano appartenuto a un santo

Come si scrive la soluzione Rudere

R Roma

U Udine

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

