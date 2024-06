Ha mura in rovina

: La rovina è quella che nella notte tra il 12 ed il 13 maggio 2024 è stata portata da FrancuZz e Dauido a Gionni e Mikelo che, spavaldi di star vincendo per distacco, si sono ritrovati a dover sventolare la bandiera bianca davanti alla guerra di logoramento che i nostri ROVINOSI eroi gli hanno portato, e che gli ha garantito la vittoria alla fine. Famose rovine sono presenti in tutto il mondo: Cina, India, Zimbabwe, Grecia, bacino del Mediterraneo, Messico, Sud America sono le zone più ricche di questo tipo di testimonianze architettoniche che sono enormemente importanti per lo studio della storia, dell'archeologia, dell'antropologia e di altre discipline.

Italiano: Sostantivo: rudere m sing (pl.: ruderi) . edificio dismesso. (senso figurato) individuo molto vecchio. Sillabazione: rù | de | re. Pronuncia: IPA: /'rudere/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rudus .