Resto umano appartenuto a un santo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resto umano appartenuto a un santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RELIQUIA

Significato/Curiosita : Resto umano appartenuto a un santo

L'altare in legno dorato appartenuto alla famiglia di mons. freda (secolo xviii-xix). museo emanuele barba,a gallipoli nasce nel 1823 a opera del canonico carmine... Nella religione, una reliquia (dal latino reliquiae che significa resti) è un oggetto o un articolo di significato religioso del passato. di solito è costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Resto umano appartenuto a un santo : resto; umano; appartenuto; santo; Una situazione dalla quale è bene uscire presto ; Il resto per il cameriere; Riduce presto in miseria; Un solco che presto dilegua; Segnale di arresto ; La progenitrice dell intero genere umano ; Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento; Un cuoio umano ; Viso umano ; Un rottame umano ; Il suo record è appartenuto a Francesco Moser; Passata la festa lo santo ; Il santo patrono di Arezzo; Il santo patrono di Venezia; Il santo patrono di Verona; Quello santo è dolce;

Cerca altre Definizioni