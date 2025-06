Un programma di... ritagli nei cruciverba: la soluzione è Blob

BLOB

Curiosità e Significato di Blob

Approfondisci la parola di 4 lettere Blob: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Blob? BLOB indica un’immagine o un elemento digitale scomposto in porzioni più piccole, spesso usato in informatica e grafica. Il termine deriva dall'inglese e richiama un’area informe e senza forma definita. È anche il nome di un popolare personaggio dei fumetti e film, noto per la sua consistenza amorfa. In breve, rappresenta qualcosa di flessibile e in continua trasformazione nel mondo digitale.

Come si scrive la soluzione Blob

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un programma di... ritagli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

L Livorno

O Otranto

B Bologna

