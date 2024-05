La Soluzione ♚ Storico programma di Rai 3 La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BLOB . Ecco la soluzione verificata per la definizione Storico programma di Rai 3. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Storico programma di rai 3: Non è la rai (compilation). «ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace troppo ma... non è la rai!» (la prima storica sigla del programma, scritta... Blob, di tutto di più, o più semplicemente Blob, è un programma televisivo italiano di genere satirico. In onda dal 1989, è uno dei programmi più longevi di Rai 3 e della televisione italiana. Le trasmissioni sono iniziate il 17 aprile 1989 e nel 2014, per il venticinquesimo anniversario della trasmissione, erano state realizzate 7335 puntate, di cui 893 monografiche dedicate a personaggi della politica, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

