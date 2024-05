La Soluzione ♚ Un longevo programma RAI

: BLOB

Curiosità su Un longevo programma rai: L'eredità è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda su rai 1 dal 29 luglio 2002 nella fascia preserale condotto da marco liorni.... Blob, di tutto di più, o più semplicemente Blob, è un programma televisivo italiano di genere satirico. In onda dal 1989, è uno dei programmi più longevi di Rai 3 e della televisione italiana. Le trasmissioni sono iniziate il 17 aprile 1989 e nel 2014, per il venticinquesimo anniversario della trasmissione, erano state realizzate 7335 puntate, di cui 893 monografiche dedicate a personaggi della politica, della cultura, dello sport e dello spettacolo.

