CONTAGOCCE

Curiosità e Significato di Contagocce

Approfondisci la parola di 10 lettere Contagocce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Contagocce? Contagocce è un termine che indica un contenitore dotato di un beccuccio sottile, usato per dosare con precisione medicinali liquidi come gocce di farmaci o essenze. È uno strumento pratico e utile, soprattutto per garantire la corretta somministrazione senza sprechi o errori. In breve, il contagocce rende più facile e sicuro assumere medicine liquide.

Come si scrive la soluzione Contagocce

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un misurino per medicinali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

O Otranto

C Como

C Como

E Empoli

