Si usa per dosare i medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per dosare i medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTAGOCCE

Significato/Curiosità : Si usa per dosare i medicinali

Il contagocce √® uno strumento utilizzato per dosare con precisione piccole quantit√† di liquidi, come i medicinali. √ą costituito da un tubo di vetro o plastica con un'estremit√† sottile a forma di pipetta, che permette di aspirare il liquido e rilasciarlo goccia per goccia. Grazie alla sua precisione, il contagocce √® ampiamente utilizzato in ambito medico e farmaceutico per somministrare farmaci liquidi o soluzioni oftalmiche. √ą un mezzo efficace per controllare le dosi e garantire l'accuratezza nelle somministrazioni. La sua facilit√† d'uso lo rende uno strumento comune nelle case e negli ospedali, contribuendo alla sicurezza e all'efficacia delle terapie farmacologiche.

