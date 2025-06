Un Enrico della televisione nei cruciverba: la soluzione è Papi

PAPI

Curiosità e Significato di Papi

Perché la soluzione è Papi? PAPI è un termine che si riferisce affettuosamente a un padre o a una figura paterna, spesso usato in modo scherzoso o tenero. Deriva dall'abbreviazione di papà. In Italia, viene impiegato anche come nome di battesimo o soprannome tra amici e familiari, creando un senso di intimità e calore. È un modo semplice e dolce per chiamare la figura paterna, rendendo il rapporto più vicino e affettuoso.

Come si scrive la soluzione Papi

La definizione "Un Enrico della televisione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

P Padova

I Imola

