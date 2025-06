Un Enrico della tivù nei cruciverba: la soluzione è Papi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un Enrico della tivù' è 'Papi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Papi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Papi? PAPI è un termine informale usato in Italia per indicare un padre affettuoso o una figura paterna. Deriva dall'inglese papa e viene spesso usato anche come modo affettuoso tra amici o in contesti familiari. Nella cultura pop, rappresenta un simbolo di calore, protezione e affetto familiare, sottolineando il ruolo importante del genitore nella vita di ognuno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Centro vicino a Viterbo con piscine di acqua sorgivaUna fumata bianca ne annuncia la loro elezioneI successori di san PietroIl collegio fondato da Enrico VIFu il partito di Enrico BerlinguerIl VII scomunicò Enrico IV

P Padova

A Ancona

P Padova

I Imola

