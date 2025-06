Quel che resta d una selezione nei cruciverba: la soluzione è Scarto

SCARTO

Curiosità e Significato di Scarto

Perché la soluzione è Scarto? Scarto indica ciò che viene eliminato o considerato inutile in un processo di selezione. È il residuo, ciò che rimane dopo aver scelto o filtrato le opzioni migliori. In ambito quotidiano, può riferirsi a ciò che non è adatto o non serve più. Insomma, rappresenta tutto ciò che resta, un'idea di qualcosa che è stato lasciato indietro nel percorso di scelta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parte che non si usaCiò che viene buttatoIl rifiuto della selezioneUn libro di Kazuo Ishiguro: Quel che resta delQuel che resta dei castelli diroccatiQuel che resta d una pezza

Come si scrive la soluzione Scarto

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A S O P E Mostra soluzione



