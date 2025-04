Ciò che viene buttato - Soluzione Cruciverba: Scarto

SCARTO

Lo sapevi che? Associazione Sportiva Roma: L'Associazione Sportiva Roma (AFI: /asso?a'?jone spor'tiva 'roma/), meglio nota come AS Roma o più semplicemente Roma, è una società calcistica italiana con sede nella città di Roma. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1927 grazie alla fusione di tre squadre, ha come colori sociali il rosso e il giallo, tonalità cromatiche corrispondenti al gonfalone del Campidoglio.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.