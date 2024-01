La definizione e la soluzione di: Quel che resta dei castelli diroccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Ai castelli d'abruzzo, pescara, carsa edizioni, 2000. architetture militari dell'abruzzo torri costiere dell'abruzzo storia dell'abruzzo castelli dell'abruzzo...

Le rovine (talvolta al singolare rovina) sono i resti di strutture architettoniche costruite dall'uomo. Le strutture una volta completate, con il passare del tempo, sono cadute in uno stato di abbandono dovuto non per forza o non solo alla mancata manutenzione, ma anche a causa di disastri naturali, guerra, atti deliberati di distruzione o spopolamento. Naturalmente anche la meteorizzazione gioca un ruolo fondamentale nel progressivo deterioramento dei monumenti e quindi nella formazione delle rovine.

Famose rovine sono presenti in tutto il mondo: Cina, India, Zimbabwe, Grecia, bacino del Mediterraneo, Messico, Sud America sono le zone più ricche di questo tipo di testimonianze architettoniche che sono enormemente importanti per lo studio della storia, dell'archeologia, dell'antropologia e di altre discipline.

Le rovine possono essere rappresentate da luoghi che precedentemente erano adottati a diversi tipi di ambienti: fortificazioni, luoghi di culto, case, interi villaggi o città, edifici di utilità pubblica e non solo. Nel caso di città, spesso le guerre hanno portato alla distruzione di interi insediamenti: basti pensare alle città di Sarajevo, Dresda, Kabul, Beirut, Baghdad e altre che, in anni recenti, hanno conosciuto diversi conflitti armati che hanno causato notevoli rovine. La città di Pompei antica è stata ridotta a rovine dopo l'eruzione del Vesuvio del 79. Un altro tipo di rovine, determinato da atti deliberati di distruzione, si è creato dopo la dissoluzione dei monasteri in Inghilterra nel 1500.

Molte rovine sono diventate patrimonio dell'umanità, una denominazione adottata dall'UNESCO al fine di identificare e preservare quei siti che rappresentano una particolare importanza da un punto di vista culturale e naturale.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

ruderi m pl

luogo e/o costruzione in macerie, spesso in abbandono

Sillabazione

rù | de | ri

Pronuncia

IPA: /'ruderi/

Etimologia / Derivazione

da rudere

Sinonimi

rovine, vestigia, resti, residui, macerie, avanzi, memorie

(senso figurato) (di persona) relitti, rottami, larve

Termini correlati