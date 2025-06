Numero di azioni circolanti di una società quotata nei cruciverba: la soluzione è Flottante

FLOTTANTE

Perché la soluzione è Flottante? Il termine flottante indica il numero di azioni di una società quotata che sono effettivamente disponibili per l'acquisto e la vendita sul mercato, escludendo quelle detenute da soci di rilievo o da enti stabiliti. Queste azioni sono quelle che contribuiscono alla liquidità del titolo e determinano la sua stabilità in borsa. In breve, il flottante rappresenta la porzione di azioni realmente circolante.

Come si scrive la soluzione Flottante

F Firenze

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

