La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nubi bianche d alta quota' è 'Cirri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRRI

Curiosità e Significato di Cirri

La soluzione Cirri di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cirri per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cirri? Le cirri sono nuvole sottili e delicate, formate da cristalli di ghiaccio in alta quota. Appaiono come fili o lembi bianchi nel cielo, spesso in condizioni di bel tempo. Questi vapori leggeri segnalano cambiamenti atmosferici prossimi e aggiungono un tocco etereo al paesaggio celeste, contribuendo a rendere il cielo un quadro sempre affascinante e mutevole.

Come si scrive la soluzione Cirri

Non riesci a risolvere la definizione "Nubi bianche d alta quota"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

R Roma

R Roma

I Imola

