Lo riceve chi ha effettuato un reso nei cruciverba: la soluzione è Rimborso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo riceve chi ha effettuato un reso' è 'Rimborso'.

RIMBORSO

Curiosità e Significato di Rimborso

Perché la soluzione è Rimborso? RIMBORSO indica la somma di denaro restituita a chi ha effettuato un reso, cioè quando si restituisce un prodotto acquistato. È il modo in cui il venditore riconosce e compensa l'acquisto sbagliato o non soddisfacente. In sostanza, rappresenta il denaro che torna al cliente, garantendo sicurezza e fiducia negli acquisti online e in negozio.

Come si scrive la soluzione Rimborso

R Roma

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

