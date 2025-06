Si può chiedere per le spese sostenute nei cruciverba: la soluzione è Rimborso

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può chiedere per le spese sostenute

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si può chiedere per le spese sostenute' è 'Rimborso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMBORSO

Curiosità e Significato di Rimborso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rimborso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rimborso.

Perché la soluzione è Rimborso? Rimborso indica il pagamento che si riceve indietro per le spese sostenute in precedenza, come acquisti o spese di viaggio. È un modo per recuperare i soldi spesi, spesso tramite richiesta formale o accordo con un'azienda o ente. Se hai affrontato delle spese, puoi chiedere un rimborso per recuperare quanto speso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La rifusione delle speseRientro di spese già sostenuteSi può chiedere alla scadenza di un effettoLa si può chiedere agli utenti di FacebookSi può chiedere a un perfetto sconosciuto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rimborso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si può chiedere per le spese sostenute", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L L M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOLLA" MOLLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.