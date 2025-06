Lo parlavano i galli nei cruciverba: la soluzione è Celtico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo parlavano i galli' è 'Celtico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELTICO

Curiosità e Significato di Celtico

La parola Celtico è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Celtico.

Perché la soluzione è Celtico? Celtrico si riferisce a tutto ciò che riguarda i popoli o le culture celtiche, storicamente diffusesi in Europa occidentale e centrale. Questa parola richiama le tradizioni, l'arte e le lingue di antiche civiltà come i Galli, i Britanni e gli Irlandesi. Se ti interessa il patrimonio storico e culturale delle popolazioni celtiche, il termine è perfetto per approfondire un mondo ricco di miti e usanze affascinanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo ad un antico popolo indoeuropeoLo parlavano i mandariniLo erano tanto i Galli quanto i BritanniLo venerano milioni di Asiatici

Come si scrive la soluzione Celtico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo parlavano i galli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

L Livorno

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A O R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAIRO" CAIRO

