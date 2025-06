Lo erano tanto i Galli quanto i Britanni nei cruciverba: la soluzione è Celti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo erano tanto i Galli quanto i Britanni' è 'Celti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELTI

Curiosità e Significato di Celti

La parola Celti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Celti.

Perché la soluzione è Celti? I Celti erano un popolo antico diffuso in Europa, noto per la loro cultura e le tradizioni distintive. Si distinguevano per il coraggio, l'arte e le pratiche religiose, unendo diverse tribù sotto un’identità condivisa. La parola richiama queste antiche civiltà che, pur diverse tra loro, avevano aspetti culturali e linguistici simili, lasciando un’eredità affascinante ancora oggi.

Come si scrive la soluzione Celti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo erano tanto i Galli quanto i Britanni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

L Livorno

T Torino

I Imola

