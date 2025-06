L arengario dei comuni medievali nei cruciverba: la soluzione è Broletto

Home / Soluzioni Cruciverba / L arengario dei comuni medievali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L arengario dei comuni medievali' è 'Broletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BROLETTO

Curiosità e Significato di Broletto

La parola Broletto è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Broletto.

Perché la soluzione è Broletto? Il termine broletto indica il edificio centrale dei comuni medievali, spesso sede del governo e delle riunioni cittadine. Si tratta di una struttura importante che rappresentava il potere comunale e la vita politica dell’epoca. Spesso vicino alla piazza principale, il broletto era il cuore amministrativo e simbolo di autonomia delle città medievali, caratterizzandosi per la sua funzione storica e sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Era l assemblea dei comuni italiani medievaliLa tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristianeCosì erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San Pietro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Broletto

Se ti sei imbattuto nella definizione "L arengario dei comuni medievali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STATO" STATO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.