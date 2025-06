Incapace, pigra nei cruciverba: la soluzione è Inetta

INETTA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Inetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Inetta? Incapace, pigra indica una persona poco attiva o determinata. La parola INETTA deriva da un termine dialettale che descrive qualcuno lento, svogliato o poco energico. È usata in modo colloquiale per sottolineare una certa pigrizia o mancanza di volontà nel fare qualcosa. Conoscere termini come questo arricchisce il nostro modo di esprimerci con colore locale e sfumature regionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Pessima nel lavoroBuona a nullaPriva di capacitàAllieva pigra e mediocreTotalmente incapaceIncapace buono a nulla

Hai trovato la definizione "Incapace, pigra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

