Priva di capacità

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Priva di capacità' è 'Inetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INETTA

Perché la soluzione è Inetta? La parola INETTA si riferisce a qualcosa o qualcuno che manca di capacità, di abilità o di competenza nel compiere determinate azioni. Questa condizione di incapacità può riguardare capacità fisiche, mentali o pratiche, e si manifesta attraverso la mancanza di efficacia o di risultato. Quando si parla di una persona inetta, si sottolinea la sua incapacità di svolgere certi compiti con competenza. La voce inetta evidenzia quindi una condizione di impotenza o insufficienza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Priva di capacità". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Priva di capacità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Inetta

Quando la definizione "Priva di capacità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Priva di capacità" conferma che la soluzione 'Inetta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Inetta

I Imola N Napoli E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Priva di capacità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inetta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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