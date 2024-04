La Soluzione ♚ Allieva pigra e mediocre La definizione e la soluzione di 6 lettere: Allieva pigra e mediocre. SOMARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su allieva pigra e mediocre: L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758 ), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). Altre Definizioni con somara; allieva; pigra; mediocre; Allieva scolara; Come la brava allieva; Pigra inoperosa; Mediocre di poco pregio; Cerca altre soluzioni cruciverba

SOMARA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Allieva pigra e mediocre' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.