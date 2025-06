Il recinto in cui sostano cammelli e cammellieri nei cruciverba: la soluzione è Caravanserraglio

CARAVANSERRAGLIO

Curiosità e Significato di Caravanserraglio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 16 lettere Caravanserraglio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Caravanserraglio? Caravanserraglio indica un recinto o stazzo dove vengono custoditi cammelli e cammellieri, spesso utilizzato nelle regioni desertiche o di transito. È un termine che evoca l’idea di un rifugio temporaneo o una sosta organizzata per queste carovane, simbolo di viaggi e scambi tra culture diverse. Un luogo di passaggio fondamentale nel deserto, che rappresenta tradizione e avventura.

Come si scrive la soluzione Caravanserraglio

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

S Savona

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

