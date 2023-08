Albergo per carovane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albergo per carovane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CARAVANSERRAGLIO

Significato/Curiosita : Albergo per carovane

Caravanserragli (kervansaray, letteralmente alberghi per carovane), che fornivano alloggio e rifugio alle carovane che percorrevano la via della seta, permettendo... Contiene citazioni di o su caravanserraglio wikimedia commons contiene immagini o altri file su caravanserraglio caravanserraglio, in enciclopedia dell'arte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Albergo per carovane : albergo; carovane; Camera d albergo a un letto; Un albergo per automobilisti; Un albergo con il posteggio di fronte alle camere; Ingresso d albergo ; albergo di Mosca in stile Liberty; Li attraversano le carovane ; Vi sostano le carovane ; Le raggiungono le carovane ; Gli uomini di certe carovane ;

Cerca altre Definizioni