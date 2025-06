Hanno le mani lunghe nei cruciverba: la soluzione è Ladri

LADRI

Curiosità e Significato di Ladri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ladri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ladri.

Perché la soluzione è Ladri? Hanno le mani lunghe è un modo di dire che si riferisce a persone che tendono a prendere cose che non sono loro, spesso in modo furtivo. La parola giusta è ladri, ovvero chi commette furti o furti con destrezza. Questi individui agiscono spesso nell’ombra, cercando di non essere scoperti mentre si impossessano di ciò che non appartiene loro.

Come si scrive la soluzione Ladri

Se "Hanno le mani lunghe" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

