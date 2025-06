Ha il ponte sulla coperta nei cruciverba: la soluzione è Nave

NAVE

Curiosità e Significato di Nave

Vuoi sapere di più su Nave? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Nave.

Perché la soluzione è Nave? Il termine nave indica un grande mezzo di trasporto marittimo, progettato per navigare su acque profonde. È dotata di ponti e cabine, permettendo di trasportare persone e merci tra porti diversi. Il suo ponte è la superficie superiore da cui si controlla la navigazione. In parole semplici, la nave è come una grande casa che solca i mari, portando avanti il viaggio.

Come si scrive la soluzione Nave

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha il ponte sulla coperta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T O F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FITTO" FITTO

